Per mercoledì 1 marzo torna il sole quasi ovunque

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia per la giornata di martedì 28 febbraio determinando molte nubi sin dal mattino. In serata sono previsti acquazzoni o temporali.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi dal pomeriggio; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi.

Sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in Sicilia

Freddo e pioggia. Il maltempo si intensifica in Sicilia e dopo un weekend ed un avvio di settimana all’insegna dell’instabilità, per la giornata di martedì 28 febbraio è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Con conseguente allerta gialla in tutte le province dell’isola.

Lo si evince nell’avviso della protezione civile regionale 23058.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature massime nell’isola. Tra gli 11 ed i 19 gradi nonostante le cattive condizioni meteo.

Previsti 16 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 11 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 16 a Ragusa, 19 a Siracusa, 15 a Trapani.

Tempo: previsioni per i prossimi giorni

Nel resto d’Italia

Nord: martedì, giornata invernale; cielo spesso coperto al Nordovest, più soleggiato invece al Nordest. Temperature in lieve aumento ovunque.

Centro: Cielo coperto, piogge via via più diffuse dappertutto in serata. La neve scenderà oltre gli 800 metri in Toscana e a 1200 m altrove.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da condizioni di maltempo dalla Sardegna verso il resto delle regioni a partire dal pomeriggio.

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: Tempo in peggioramento nel corso del giorno a patire dall’Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e poi verso il resto delle regioni.

Centro: Un vortice influenza le nostre regioni con precipitazioni diffuse, anche moderate e a tratti forti. La neve scenderà sopra i 500 e 800 m.

Resto del Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Lucania e Puglia, ma soltanto al mattino. Soleggiato altrove.

Giovedì 2 marzo

Nord: Tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili ovunque, nevose sopra gli 800 metri circa. Temperature in aumento.