Per mercoledì 10 agosto rimane l'instabilità

Instabilità diffusa in Sicilia durante le ore diurne con rovesci e temporali localmente anche di forte intensità lungo la dorsale appenninica per la giornata di martedì 9 agosto. Ampie schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti, con il rischio pioggia, interesseranno le zone costiere. Ma tra afa e maltempo è prevista un’allerta gialla in tutta l’isola.

Venti deboli settentrionali in rotazione a occidentali. Ionio da quasi calmo a mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Bollino arancione a Palermo, giallo a Messina e Catania

A Palermo è indicata una temperatura massima di 36 gradi percepiti. Una condizione da bollino arancione nel capoluogo siciliano che nelle settimane scorse è stato “prigioniero” dell’afa da bollino rosso.

Temperature massime percepite più alte a Catania e Messina con 37 gradi ma bollino giallo per queste due città. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 168.

Temperature calde in lieve attenuazione

Massime in lieve calo in Sicilia. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 34 a Catania, 28 ad Enna, 31 a Messina, 32 a Palermo, 32 a Ragusa, 31 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni settentrionali; cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Nella giornata di martedì 9 agosto la pressione sarà un po’ meno salda: temporali pomeridiani in Appennino. Temperature stazionarie.

Resto del Sud: Nella giornata di martedì 9 agosto qualche temporale potrà bagnare i settori appenninici; sole altrove. Temperature stazionarie.

Ancora generali condizioni di instabilità nell’isola con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale per la giornata di mercoledì 10 agosto. Non si escludono fenomeni anche di forte intensità sui rilievi. Temperature in diminuzione, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ionio da quasi calmo a mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Nord: Nel corso di mercoledì 10 agosto il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato su tutte le regioni; temperature stazionarie.

Centro: Mercoledì 10 agosto il tempo risulterà stabile e soleggiato su tutte le regioni; isolati temporali pomeridiani sui rilievi.

Resto del Sud: Il tempo risulterà piuttosto instabile, con frequenti occasioni per piogge e temporali un po’ su tutti i settori; valori massimi in calo.