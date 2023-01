Allerta gialla nell’isola

Infiltrazioni umide raggiungono la Sicilia determinando per la giornata di mercoledì 25 gennaio molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti, con fenomeni in serata, anche a carattere di rovescio o temporale. Sul litorale meridionale, invece, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio.

Piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Ed ancora, sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Allerta gialla in Sicilia

Per la giornata odierna è indicata allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola. Lo si legge nell’avviso della protezione civile 23024. Sono previste precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, meridionali ed orientali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Indicate ancora nevicate sempre a quota tra 800 e 1000 metri.

Temperature fredde ma stabili

Rimangono fredde ma stabili le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 7 ed i 14 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 13 a Catania, 7 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 14 a Trapani, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato salvo per un po’ di instabilità sul Piemonte occidentale e Alpi lombarde.

Centro: I venti di Grecale continuano ad addossare molte nubi sulle regioni adriatiche e in Sardegna con pioggia e neve a 800 metti. Sole altrove.

Resto del Sud: Circolazione instabile che interesserà tutte le regioni e la Sardegna con rovesci e nevicate sui rilievi sopra gli 800-1000 metri.

Per giovedì 26 gennaio continua l’instabilità

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione serale. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco.

Sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Venti deboli occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo nebbie diffuse e più nubi sul Piemonte. Temperature in calo.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, con isolate precipitazioni sul versante adriatico.

Sud: Fase di diffuso maltempo su gran parte delle regioni, meno in Campania e Sardegna. Oltre alle piogge diffuse nevicherà dai 700 metri.

Venerdì 27 gennaio

Nord: Continuano ad affluire venti nordorientali; cielo più sereno al Nordest, da poco a parzialmente nuvoloso al Nordovest. Temperature in calo.

Centro: Affluiscono venti freddi nordorientali, possibili nevicate a quote collinari e piogge tra Abruzzo e Molise. Sole invece altrove.

Sud: Piogge bagneranno Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia settentrionale e Calabria interna; nevicate a 700 1000 metri. Temperature stabili.