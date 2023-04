L'AVVISO

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani, domenica 2 aprile. Per domani è prevista, su tutta l’Isola, l’allerta gialla.

In Sicilia il maltempo arriva in serata

L’alta pressione si indebolisce, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, associata a rovesci o temporali in serata.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord: Cielo spesso molto nuvoloso o coperto e piogge sparse in arrivo nel pomeriggio su Veneto ed Emilia Romagna. Temperature stazionarie, miti.

Centro: Dopo una mattinata piuttosto stabile, nel pomeriggio peggiorerà con l’arrivo di rovesci e locali temporali possibili un po’ ovunque.

Resto del Sud: Dopo una mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio tenderà a peggiorare sulla Sicilia e sulla Puglia con qualche pioggia.

Lunedì 3 aprile, continuano le pioggie

Nord: soffiano venti forti e più freddi da nordest, ma il bel tempo sarà prevalente anche se il cielo si presenterà molto nuvoloso al Nordovest.

Centro: Maltempo su Marche meridionali, Abruzzo e Molise con rovesci e neve in collina. Nubi spase altrove. Venti fortissimi e freddi da nordest.

Sud: Condizioni di forte maltempo con piogge, temporali e nevicate copiose sopra i 1100 metri. Venti forti e freddi. Calo termico.