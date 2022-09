Per giovedì 29 settembre, permane l’instabilità

Ancora una diffusa variabilità sulla Sicilia con qualche breve acquazzone tra Palermitano e Messinese per la giornata di mercoledì 28 settembre. Venti tesi da Ovest-Sud-Ovest. Possibili precipitazioni anche nelle zone interne del Catanese nelle ore pomeridiane.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature. Ancora di tipico stampo estivo nella maggior parte delle province. Valori massimi compresi tra 19 e 28 gradi. Previsti 24 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 28 a Catania, 19 ad Enna, 25 a Messina, 27 a Palermo, 23 a Ragusa, 27 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso, ma con temporali in arrivo sul Friuli Venezia Giulia.

Centro: La giornata partirà con un cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio tornerà a piovere su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna.

Resto del Sud: Tempo in miglioramento con il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari.

Per giovedì 29 settembre, permane l’instabilità

Per la giornata di giovedì 29 settembre, nuovi impulsi instabili interessano le nostre regioni ma in particolare quelle tirreniche dove sono possibili rovesci e temporali. Le precipitazioni saranno più abbondanti sulla Campania, schiarite e più asciutto su Ioniche e Sicilia. Temperature in calo, venti moderati da Ovest-Sud-Ovest.

Nord: Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione. Entro sera pioverà su tutte le regioni a partire dai settori orientali.

Centro: Pressione in calo. Piogge e temporali bagneranno Toscana, Umbria, Lazio e Nord della Sardegna, con fenomeni anche intensi. Sole altrove.

Resto del Sud: Il tempo è destinato a peggiorare sulla Campania con rovesci temporaleschi. Sul resto delle regioni il sole splenderà senza problemi.