L’ondata di piogge e maltempo non è ancora passata anche se tende ad attenuarsi. Rischio di piogge anche intense nell’area tirrenica per tutta la giornata di martedì con nuvolosità e possibili acquazzoni residui nella mattina di mercoledì. poi, dal pomeriggio di mercoledì, il tempo migliora.

Le temperature sono più fresche nonostante nella giornata di lunedì la pioggia abbia portato con se una ondata di caldo post acquazzone che non era prevista, almeno non nei termini in cui è arrivata nel Palermitano. La tendenza, comunque, è all’abbassamento delle temperature anche se con picchi improvvisi ancora possibili dovuti al vento che continua ad arrivare ad ondate.

Sono le previsioni per i prossimi giorni comunicate dal sito iLMeteo.it. Ecco, secondo i modelli previsionali messi in atto, il tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area e giorno per giorno.

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE

Nord: Giornata spiccatamente instabile con precipitazioni possibili sul Triveneto, sul resto delle regioni avremo un cielo poco nuvoloso.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo spiccatamente instabile su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nubi irregolari invece altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con una maggior probabilità di piogge sulle coste del basso Tirreno, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffieranno di Libeccio. Calo termico.

Centro: La giornata partirà con un cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio tornerà a piovere su Toscana, Umbria, Lazio e localmente in Sardegna.

Sud: Tempo in miglioramento con il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, sarà più

sereno solo sulla Sicilia.

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE

Nord: Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione. Entro sera pioverà su tutte le regioni a partire dai settori orientali.

Centro: Pressione in calo. Piogge e temporali bagneranno Toscana, Umbria, Lazio e Nord della Sardegna, con

fenomeni anche intensi. Sole altrove.

Sud: Il tempo è destinato a peggiorare sulla Campania con rovesci temporaleschi. Sul resto delle regioni il sole splenderà senza problemi.