Per mercoledì 24 gennaio è atteso il ritorno del sole

Umidità, nubi e possibili pioggerelle con temperature in lieve aumento con massime previste tra i 9 ed i 16 gradi. Questo in sintesi il quadro meteo in Sicilia per la giornata di martedì 23 gennaio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale da mosso a agitato.

Temperature massime in lieve aumento

Tornano ad aumentare, seppur lievemente, le temperature in Sicilia. Minime fredde, massime leggermente più calde rispetto ai giorni scorsi con temperature tra i 9 ed i 16 gradi.

Previsti 15 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 16 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 12 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Mattinata con molte nubi sulla Romagna, cielo invece poco nuvoloso sui restanti settori; da segnalare la possibilità di qualche isolato rovescio nevoso sui rilievi della Val d’Aosta. Il pomeriggio proseguirà all’insegna di un tempo stabile e soleggiato quasi ovunque; attenzione al ritorno di foschie o nebbie sulla Pianura Padana, specie nel corso delle ore notturne. Temperature in aumento.

Centro e Sardegna. Pressione via via più forte. La giornata vedrà un cielo coperto al mattino su tutte le regioni, non sono da escludersi isolati deboli piovaschi. Nel corso delle ore pomeridiane il tempo andrà migliorando quasi ovunque, con un maggiore soleggiamento. Sulla Sardegna, cielo più nuvoloso o localmente coperto al mattino, poi più soleggiato. Venti di Maestrale, temperature in aumento.

Sud e Sicilia. Pressione che si mantiene stabile su gran parte delle regioni, soffiano moderati venti dai quadranti settentrionali. La giornata vedrà condizioni di cielo a tratti coperto su Puglia, Basilicata, Calabria e Campania, anche con possibili deboli piogge. Molte nubi, ma senza fenomeni associati, sul nord della Sicilia. Temperature grossomodo stazionarie, mari localmente mossi.

Mercoledì 24 gennaio, previsto il ritorno del sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati settentrionali; Zero termico nell’intorno di 2350 metri. Basso Tirreno e Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. La pressione è in ulteriore aumento sulle nostre regioni, ma la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà a tratti nuvoloso o localmente molto nuvoloso. Non sono attese precipitazioni. Da segnalare invece i venti fortissimi che soffieranno sulle Alpi, soprattutto sui confini, con raffiche fino a 100 km/h. Temperature in ulteriore lieve aumento.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano diventa sempre più forte sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso dappertutto. Soffieranno deboli venti dai quadranti sudoccidentali (Libeccio). Le temperature sono previste in ulteriore e lieve aumento. I mari risulteranno calmi.

Sud e Sicilia. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni, ma soffiano venti moderati o localmente forti dai quadranti settentrionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Temperature grossomodo stazionarie. Mar Ionio generalmente molto mosso o anche agitato.