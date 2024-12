Un campo di alta pressione si sta espandendo sulla Sicilia, portando un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche a partire da oggi. Le ultime nuvole residue interessano principalmente i versanti settentrionali delle catene montuose nel nord dell’isola. Dopo le piogge e i temporali di ieri, il cielo si presenta in genere poco nuvoloso.

Temperature fresche in avvio di settimana

Le temperature mattutine registrano valori freschi in tutta la regione: 9°C a Palermo, 8°C a Messina e Siracusa, 7°C a Caltanissetta, 5°C a Catania e Ragusa, e addirittura 3°C ad Enna. Trapani e Agrigento risultano leggermente meno fredde, con 11°C e 10°C rispettivamente. Il clima rimane piuttosto fresco, con venti moderati da nord/nord-est e mari da mossi a molto mossi.

Previsioni per lunedì 16 dicembre

Per la giornata odierna, si prevedono temperature stazionarie, con minime fino a 8°C. Venti deboli di tramontana contribuiranno a mantenere mosso il Mar Tirreno, mentre lo Ionio si presenterà poco mosso. Al mattino, la Sicilia centro-settentrionale vedrà cieli irregolarmente nuvolosi, con possibili precipitazioni sparse, nevose al di sopra dei 1400-1500 metri. Nel resto dell’isola, il cielo sarà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Dal pomeriggio, è prevista una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni meteorologici in quasi tutta la regione, ad eccezione del settore tirrenico, dove potrebbero persistere deboli precipitazioni. Venti moderati da nord-est, con rinforzi lungo il settore ionico, e mari generalmente mossi, con lo Ionio molto mosso al largo. Le temperature non subiranno variazioni significative.

Previsioni per martedì 17 dicembre

Martedì, il settore tirrenico della Sicilia vedrà cieli irregolarmente nuvolosi fin dal mattino, con possibili precipitazioni sparse di debole intensità. Nelle altre zone, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con ampie schiarite, soprattutto nella Sicilia meridionale. I venti soffieranno da deboli a moderati, prevalentemente da nord-ovest, e i mari saranno generalmente mossi. Si prevede un lieve aumento delle temperature.