Le previsioni in Sicilia

Sarà una giornata stazionaria e a tratti soleggiata quella di domani, venerdì 6 marzo, in Sicilia. Per tirare fuori l’ombrello dovremo aspettare sabato.

La tregua dal maltempo infatti è destinata a durare poco perché già da domani un nuovo ciclone proveniente dalla Francia si abbatterà sull’Italia fino a raggiungere, nelle prime ore di sabato, anche la Sicilia.

Quanto a domani, nel complesso avremo una giornata di scarsa nuvolosità senza rovesci. Cieli sereni nel trapanese, nel palermitano, nel siracusano e nel ragusano. Nubi sparse alternate a schiarite, invece, nell’area interna, sul litorale orientale e su quello meridionale dove comunque non si dovrebbero verificare fenomeni di pioggia. Anche nelle isole si alterneranno fasi di scarsa nuvolosità a schiarite senza rovesci.

Le temperature saranno stabili, con una minima in rialzo a Palermo (12°C), e una massima quasi estiva nel siracusano (23°C). Più o meno omogenee le temperature su tutti i litorali dell’isola, con minime intorno ai 10°C e massime intorno ai 18°C.

Diversa la situazione nelle province montane dove le minime si attesteranno ancora sui 3° e le massime sui 15°C. I venti diventeranno da moderati a tesi sul finire della giornata con l’avvicinarsi del ciclone, e soffieranno dal quadrante occidentale e sud-occidentale.

Dalla notte di domani la situazione cambierà sensibilmente. Le condizioni meteo volgeranno verso un nuovo peggioramento per un’altra perturbazione atlantica in arrivo in Sicilia, specie nella costa tirrenica, che perdurerà fino a domenica. Il ciclone comporterà una diminuzione delle temperature oltre a costringere a riprendere l’ombrello dopo quasi due mesi di sole.