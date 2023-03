L’ultimo week-end dell’inverno saluta con il sole anche se con temperature fresche all’ombra ma la primavera che entra nei primi giorni della nuova settimana non porta subito con se il bel tempo. Al contrario equinozio di primavera con le nuvole sulla Sicilia e con la possibilità di piogge locali anche nei giorni seguenti almeno fino a mercoledì quando il fronte di maltempo dovrebbe, finalmente, allontanarsi. Per una vera risalita delle temperature, però, bisognerà ancora aspettare accontentandosi del sole che sarà caldo nelle ore centrali della giornata pur permanendo le temperature sensibilmente più basse all’ombra.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni del sito iLMeteo.it per l’Italia per i prossimi giorni, area per area del Paese e giorno per giorno:

DOMENICA 19 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sono attese piogge dai settori occidentali verso quelli orientali.

Centro: Tempo compromesso da molte nubi e precipitazioni che dalla Toscana si muoveranno verso Umbria e Marche in serata. Nubi irregolari altrove.

Sud: La giornata trascorrerà con un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo più nubi sull’alta Sardegna, anche con piogge.

LUNEDI’ 20 MARZO

Nord: Equinozio di primavera con clima tipicamente primaverile e temperature fino a 20°C. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Centro: Un passaggio piovoso comprometterà l’equinozio di primavera, infatti in questa giornata sono attese piogge e locali temporali ovunque.

Sud: Equinozio di primavera con cielo molto nuvoloso o anche coperto su Sardegna e Sicilia, sarà poco o molto nuvoloso altrove. Clima mite.

MARTEDI’ 21 MARZO

Nord: La giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime e minime stazionarie.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima molto mite.

Sud: Un fronte instabile abbandona le regioni con qualche piovasco su Salento e Calabria ionica, poco o parzialmente nuvoloso altrove.