Ancora bel tempo anche per mercoledì 31 gennaio

Alta pressione ed ancora bel tempo in Sicilia. Queste le previsioni meteo per la giornata di martedì 30 gennaio. Soleggiato nella maggior parte delle località ma temperature in lieve flessione.

Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno e Canale da quasi calmo a poco mosso; Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature in lieve calo

Scendono lievemente le temperature in Sicilia. Minime fredde (anche -4 ad Enna, -1 a Caltanissetta) e massime comprese tra gli 8 ed i 14 gradi.

Previsti 14 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 14 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 14 a Palermo, 11 a Ragusa, 13 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Con la presenza dell’anticiclone Zeus il tempo è stabile e il bel tempo prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo sereno o poco nuvoloso, ma sulle zone pianeggianti ci sarà la presenza della nebbia, spesso persistente per tutta la giornata. Se non ci sarà nebbie saranno le nubi basse a interessare la pianura. Tutto sole in montagna. Clima freddo ove nebbioso, mite altrove.

Centro e Sardegna. L’anticiclone africano Zeus comanda il tempo sulle nostre regioni di conseguenza anche questa giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto. Una certa nuvolosità, al mattino, potrà interessare le coste adriatiche. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni il tempo è comandato dal potente anticiclone subtropicale Zeus che è ancora lambito da deboli correnti settentrionali. Questi venti saranno i responsabili della nuvolosità, anche compatta, attesa su Puglia, Basilicata e Sicilia orientale. Sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente. Le temperature potrebbero subire una lieve diminuzione di giorno.

Mercoledì 31 gennaio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Continua la presenza dell’anticiclone africano Zeus sulle nostre regioni pertanto anche questa giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera stabile. Il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso sui settori alpini, prealpini e in Liguria. Sulle zone pianeggianti saranno le nebbie o le nubi basse a caratterizzare il tempo. Temperature in aumento di giorno.

Centro e Sardegna. Le nostre regioni sono protette dall’anticiclone subtropicale Zeus, ma in questa giornata si noterà una nuvolosità più diffusa rispetto ai giorni precedenti. Al mattino nubi basse marittime potranno interessare le coste e l’immediato entroterra, mentre sul resto dei settori avremo un cielo irregolarmente nuvoloso, così come lo sarà in Sardegna. Temperature stazionarie.

Sud e Sicilia. Dominio incontrastato del super anticiclone africano Zeus per cui la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente da nord.