Temperature in lieve aumento

Sole, poche nuvole e temperature gradevoli che tendono ad aumentare e sono comprese tra i 23 ed i 27 gradi. Prosegue così la lunga coda d’estate in Sicilia grazie all’alta pressione che abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Tendono ad aumentare – sia pur lievemente – le temperature. Masisme previste tra i 23 ed i 27 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 27 a Catania, 23 ad Enna, 27 a Messina, 21 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 27 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Lunedì, la presenza dell’anticiclone Apollo garantirà un’altra giornata sotto l’egida del bel tempo, del sole prevalente. Clima caldo.

Centro: L’atmosfera è totalmente stabile grazie all’anticiclone Apollo per cui in questa giornata il sole splenderà ovunque. Clima caldo estivo.

Sud: L’anticiclone Apollo protegge le nostre regioni per cui in questa giornata il sole sarà prevalente, il cielo sereno e il clima estivo.

Martedì 3 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: In questa giornata il sole sarà prevalente ovunque, ma al mattino si potranno formare delle nebbie sulle pianure del Nordovest.

Centro: L’anticiclone africano Apollo protegge ancora le nostre regioni così anche in questa giornata il sole sarà prevalente. Clima estivo.

Sud: Giornata che sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno praticamente su tutte le regioni. Clima caldo.

Mercoledì 4 ottobre

Nord: Giungeranno forti temporali sul Triveneto, specie montuoso, molte nubi sulle Alpi in genere, più sole in pianura. Calo termico.

Centro: La pressione è stabile per cui questa giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto. Temperature stabili.

Sud: Domina l’anticiclone Apollo e così anche questa giornata trascorrerà all’insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni.