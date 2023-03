Sono iniziate le prove di primavera. L’inversione di tendenza del tempo è prevista per la giornata di mercoledì’ ma è già iniziata l’escursione termica e la risalita progressiva delle temperature con periodi caldi nella parte centrale dle giorni in corrispondenza con le ore più soleggiate. Ma saraà dalla metà della settimana appena iniziata che ci saranno le vere prove di primavera anche se la bella stagione inizierà in realtà più avanti. Il periodo di riscaldamento sarà interrotto da un’altra perturbazione passeggera prima di addentrarsi nel percorso che porterà davvero verso la bella stagione.

Ecco, dunque, le previsioni del tempo comunicate dal sito iLMeteo.it per i prossimi giorni, area per area del paese e giorno per giorno.

LUNEDI’ 06 MARZO

Nord: Venti di Libeccio per cui il tempo tenderà a peggiorare dalle Alpi verso il Triveneto e sulla Liguria di levante. Nevicate sopra i 900 metri.

Centro: Soffiano venti di Libeccio forieri di un peggioramento del tempo con temporali sull’alta Toscana, un po’ instabile sui monti abruzzesi.

Sud: In questa giornata i venti di Libeccio faranno peggiorare un po’ il tempo sulla Campania e sulla Sicilia con piogge di modesta entità.

MARTEDI’ 07 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. Attese locali foschie o nebbie mattutine.

Centro: La pressione è modesta per cui la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Precipitazioni rare.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con nubi sparse sui rilievi e cielo sereno sul resto dei settori.

MERCOLEDI’ 08 MARZO

Nord: Cielo molto nuvoloso su tutte le regioni. Sono attese forti nevicate sui confini alpini mediamente sopra i 1400 metri. Temperature stabili.

Centro: Soffiano venti di Libeccio per cui in questa giornata ci saranno tantissime nubi sugli Appennini, sull’alta Toscana e sulle Marche.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo irregolarmente nuvoloso, attesi piovaschi sul Cilento e sulla Sicilia centro-meridionale.