L’ondata di maltempo che ha portato pioggia e vento si attenua ma le temperature restano fredde. Schiarite in ampie zone del Sud Italia e in Sicilia nelle giornate di mercoledì e giovedì anche se con piogge residue locali. Le precipitazioni, però, tornano nell’isola in maniera diffusa nella giornata di venerdì quando è più probabile il comparire di piogge anche intense e temporali ma stavolta non accompagnate dal forte vento dei giorni scorsi. L’inverno è, comunque, destinato a continuare ancora e non si intravede l’arrivo della stagione primaverile anche se mancano, tecnicamente, venti giorni all’ingresso della primavera.

Sono queste le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica i risultati della lettura del proprio modello previsionale. ecco cosa accadrà nei prossimi giorni sull’Italia, area per area e giorno per giorno.

MERCOLEDI’ 01 MARZO

Nord: Tempo in peggioramento nel corso del giorno a patire dall’Emilia Romagna, Liguria, Piemonte e poi verso il resto delle regioni.

Centro: Un vortice influenza le nostre regioni con precipitazioni diffuse, anche moderate e a tratti forti. La neve scenderà sopra i 500 e 800 metri.

Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno principalmente Campania, Lucania e Puglia, ma soltanto al mattino. Soleggiato altrove

GIOVEDI’ 02 MARZO

Nord: Tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili ovunque, nevose sopra gli 800 metri circa. Temperature in aumento.

Centro: Il tempo continua a rimanere instabile, ma questa volta soprattutto su Lazio e bassa Toscana. Ci saranno schiarite soleggiate altrove.

Sud: Condizioni di tempo in gran parte soleggiato, solo sulle coste tirreniche e in Sardegna ci potranno essere delle precipitazioni.

VENERDI’ 03 MARZO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso.

Centro: Un vortice interessa ancora con piogge il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e le Marche meridionali. Schiarite soleggiate altrove.

Sud: Piogge più probabili su Puglia settentrionale, Campania, Sicilia e in provincia di Potenza. Sarà soleggiato sul resto delle regioni.