Nel secondo weekend di marzo al via le ‘prove tecniche‘ di Primavera, con un’Europa divisa in due. Anche se il week-end in corso è stato ed è estremamente piovoso, il prossimo vedrà risalire le temperature.

La nuova settimana, spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sarà all’insegna della variabilità con vento da Ovest e piogge sparse, specie al Centro-Sud. Da mercoledì è però previsto l’arrivo probabile della Primavera, salvo un rapido transito perturbato venerdì.

Il weekend vedrà infatti un’Italia in graduale rimonta anticiclonica, con temperature massime comprese tra i 15 e i 18 gradi da Nord a Sud: i picchi più elevati sono previsti nei fondovalle alpini (Trento e Bolzano) e in Sicilia nonostante il maltempo.

Eccole, allora, le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni, area per area del Paese e giorno per giorno, fino a martedì giorno che precede l’inversione di tendenza.

DOMENICA 05 MARZO

Nord: Grazie all’ulteriore aumento della pressione la giornata trascorrerà con il bel tempo e . un cielo sereno o poco nuvoloso dappertutto.

Centro: In questa giornata non pioverà da nessuna parte, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni.

Sud: In questa giornata le precipitazioni riguarderanno soltanto le coste tirreniche e il Salento, altrove avremo un cielo poco nuvoloso.

LUNEDI’ 06 MARZO

Nord: Venti di Libeccio per cui il tempo tenderà a peggiorare dalle Alpi verso il Triveneto e sulla Liguria di levante. Nevicate sopra i 900 metri.

Centro: Soffiano venti di Libeccio forieri di un peggioramento del tempo con temporali sull’alta Toscana, un po’ instabile sui monti abruzzesi.

Sud: In questa giornata i venti di Libeccio faranno peggiorare un po’ il tempo sulla Campania e sulla Sicilia con piogge di modesta entità.

MARTEDI’ 07 MARZO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni. Attese locali foschie o nebbie mattutine.

Centro: La pressione è modesta per cui la giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Precipitazioni rare.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con nubi sparse sui rilievi e cielo sereno sul resto dei settori.