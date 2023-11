Venerdì 1 dicembre, temperature fino a 25 gradi

Sole o al massimo poco nuvoloso con temperature fino a 23 gradi. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di giovedì 30 novembre.

Questo grazie alla pressione stabile su tutta l’isola. Saranno possibili annuvolamenti compatti solo sulle zone interne. Temperature massime fino a 23 gradi, venti da sud.

Temperature

Minime tra i 4 ed i 15 gradi e massime in risalita tra 14 e 23 gradi.

Previsti 21 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 22 a Catania, 14 ad Enna, 20 a Messina, 22 a Palermo, 19 a Ragusa, 23 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni e così il tempo risulta subito in peggioramento con cielo coperto e precipitazioni diffuse su tutte le regioni, generalmente di modesta entità o solo localmente moderate. La neve scenderà a quote piuttosto basse, fin quasi in pianura al mattino su Piemonte e Lombardia, sarà diffusa sulle Alpi. Temperature in diminuzione.

Valori massimi attesi tra gli 0°C Bolzano e i 10°C di Trieste e Genova

Centro e Sardegna. Un fronte perturbato raggiunge le nostre regioni provocando un peggioramento del tempo su Toscana, Umbria e Lazio dove le precipitazioni diventeranno più moderate nel corso del pomeriggio e via via più forti e sotto forma di nubifragio sulla Toscana settentrionale verso sera e notte. Schiarite soleggiate altrove. Neve oltre i 2200 metri. Temperature in aumento. Venti di Libeccio forti.

Valori massimi compresi tra gli 11-12°C di l’Aquila e Campobasso e i 18°C di Roma (21°C a Cagliari)

Sud e Sicilia. Un fronte instabile interessa parzialmente le nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un tempo via via più instabile soltanto in Campania dove sono attese delle precipitazioni, dapprima deboli, poi localmente moderate o sotto forma di temporale breve. Sul resto delle regioni avremo un cielo irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto in Basilicata. Venti da sud, clima mite.

Valori massimi attesi tra gli 11°C di Potenza e i 17-21°C delle altre città

Venerdì 1 dicembre, temperature fino a 25 gradi

La pressione è stabile sull’isola ma soffiano intensi venti di Libeccio pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 25 gradi lungo la costa meridionale, minime in aumento.

Nord. Un fronte perturbato interessa le nostre regioni, sospinto da venti meridionali a tratti intensi lungo le coste. La giornata sarà contraddistinta da un tempo compromesso da precipitazioni spesso moderate e localmente forti sui settori alpini dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1000 metri circa. Temperature in aumento in entrambi i valori, mar Ligure agitato.

Valori massimi attesi tra i 5-6°C di Torino e Milano e i 16°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni soffiano intensi venti dai quadranti meridionali che potranno raggiungere raffiche fino a 100 km/h sui crinali appenninici. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Soltanto in provincia di Massa Carrara ci potranno essere delle precipitazioni. Temperature in deciso aumento con clima mite di giorno.

Valori massimi compresi tra i 16 e i 22 gradi su tutte le città

Sud e Sicilia. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni, ma soffiano venti sostenuti dai quadranti meridionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto (specie in Puglia) su tutte le regioni. Le temperature sono previste in deciso aumento in entrambi i valori. Mari molto mossi.

Valori massimi attesi tra i 16 e i 22 gradi su tutte le regioni