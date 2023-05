Per venerdì 26 maggio, torna un po' di instabilità

Pressioni medio-alte interessano la Sicilia garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti moderati dai quadranti sud-orientali.

Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Temperature in lieve aumento

Tendono a crescere le temperature nell’isola. Massime dai contorni miti previste tra i 21 ed i 26 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 23 a Caltanissetta, 25 a Catania, 21 ad Enna, 23 a messina, 23 a Palermo, 23 a Ragusa, 25 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata ci saranno temporali sparsi al Nordovest, piovaschi in Emilia e un tempo più clemente al Nordest e in Liguria.

Centro: In questa giornata l’atmosfera sarà subito instabile sugli Appennini e zone vicine ad essi e poi anche su Toscana e Lazio. Sole altrove.

Resto del Sud: Il tempo sarà più incerto sui rilievi della Campania. Soleggiato e molto mite altrove.

Tempo stabile ed assolato ovunque per il 26 maggio. Su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso salvo occasionali temporali pomeridiani tra Lazio e Molise. Clima caldo.

Resto del Sud: Correnti più fresche in quota daranno vita ad alcuni temporali pomeridiani sugli Appennini e sulle vicine ad essi, sarà soleggiato altrove.

Sabato 27 maggio

Nord: Temporali interesseranno l’arco alpino e prealpino occidentale, cielo poco nuvoloso sul resto dei settori salvo più nubi in Liguria.

Centro: Sabato, l’anticiclone Zèfiro aumenta di potenza pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con sole prevalente.

Sud: Il tempo sarà in prevalenza soleggiato, soltanto sul Cilento e sui rilievi di Calabria e Basilicata scoppieranno temporali pomeridiani.