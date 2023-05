Il Meteo in Sicilia, alta pressione e sole, temperature stabili – LE PREVISIONI

24/05/2023

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di mercoledì 24 maggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Le temperature rimangono stabili

Ancora stazionarie le temperature in Sicilia con tendenza all’aumento. Massime previste tra i 19 ed i 23 gradi.

Previsti 23 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 22 a Catania, 19 ad Enna, 23 a Messina, 22 a Palermo, 21 a Ragusa, 22 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Ci saranno alcune piogge al mattino sulle Dolomiti, poi violenti temporali in arrivo pure su Lombardia, Piemonte ed Emilia occidentale.

Centro: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio potranno scoppiare alcuni temporali sugli Appennini. Temperature massime fino a 27 gradi.

Resto del Sud: Dopo una mattinata di bel tempo, nel pomeriggio non si potranno escludere alcuni rovesci sui rilievi. Temperature massime fino a 27 gradi.

Giovedì 25 maggio, torna l’instabilità

La pressione diminuisce favorendo l’arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord: In questa giornata ci saranno temporali sparsi al Nordovest, piovaschi in Emilia e un tempo più clemente al Nordest e in Liguria.

Centro: In questa giornata l’atmosfera sarà subito instabile sugli Appennini e zone vicine ad essi e poi anche su Toscana e Lazio. Sole altrove.

Resto del Sud: Il tempo sarà più incerto nel pomeriggio sui rilievi della Campania. Soleggiato e molto mite altrove.

Venerdì 26 maggio

Nord: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente. Da segnalare soltanto qualche temporale pomeridiano sulle Dolomiti. Clima caldo.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco nuvoloso salvo occasionali temporali pomeridiani tra Lazio e Molise. Clima caldo.

Sud: Correnti più fresche in quota daranno vita ad alcuni temporali pomeridiani sugli Appennini e sulle vicine ad essi, sarà soleggiato altrove.