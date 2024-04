Massime tra i 20 ed i 24 gradi

Torna definitivamente il sole in Sicilia con temperature in aumento. Questo grazie all’alta pressione. Così le previsioni meteo per sabato 27 aprile.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in aumento

Tornano a salire le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 20 ed i 24 gradi.

Previsti 24 gradi ad Agrigento, 22 a Caltanissetta, 21 a Catania, 20 ad Enna, 21 a Messina, 21 a Palermo, 22 a Ragusa, 22 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Atmosfera non ancora stabile, ma la pressione comincia lentamente ad aumentare. La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti coperto. Ci saranno pure le piogge e locali temporali che interesseranno maggiormente i settori occidentali e il Friuli Venezia Giulia, meno probabili altrove. Venti dai quadranti meridionali (Scirocco), Mar Ligure molto mosso.

Centro e Sardegna. La pressione aumenta in modo più deciso sulle nostre regioni e così in questa giornata, a parte qualche precipitazione sparsa sulla Toscana settentrionale, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso per tutto il tempo. Clima mite. I venti soffieranno di Scirocco e renderanno il Mar Tirreno molto mosso e l’Adriatico mosso. In Sardegna cielo più coperto al mattino.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale domina le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili, i mari risulteranno poco mossi. Clima mite dappertutto.

Domenica 28 aprile

Ancora alta pressione in Sicilia che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. L’anticiclone subtropicale inizia a interessare molte regioni pertanto in questa giornata avremo condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso su gran parte dei settori. Soltanto sul Piemonte e sulla Val d’Aosta ci saranno ancora precipitazioni, moderate o forti al mattino, soprattutto sui rilievi. Clima più mite, venti deboli dai quadranti meridionali, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. L’alta pressione a matrice subtropicale interessa le nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno dai quadranti meridionali debolmente, il clima sarà più caldo mentre i mari risulteranno da poco mossi a molto mossi quelli attorno alla Sardegna.

Sud e Sicilia. Un campo di alta pressione proveniente dall’Africa ha raggiunto le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno dappertutto. Venti deboli da direzioni variabili, mari generalmente calmi e clima a tratti molto caldo.