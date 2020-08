Le previsioni in Sicilia

Condizioni anticicloniche garantiscono tempo stabile ed assolato tra Campania, Calabria e Sicilia. Queste le previsioni secondo 3BMeteo. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in aumento nei valori massimi, stazionarie le minime. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Ionio e Basso Tirreno da poco mosso a mosso.

Maltempo invece sul Nord Italia (domenica anche al Centro) con rischio elevato di forti temporali, nubifragi, ma anche grandinate. È l’allarme di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, secondo il quale al settentrione ci

sarà un abbassamento delle temperature anche di 10 gradi. Clima opposto al Sud, dove ci sarà sole ma molto caldo, con picchi di 40 gradi.Previsti anche forti venti di Libeccio e Scirocco, con mari agitati soprattutto domenica.

Tuttavia al meridione entro l’inizio della prossima settimana qualche rovescio (non violento) smorzerà almeno parzialmente la canicola. “In generale – continua Ferrara – il clima sarà a tratti autunnale tra lunedì e martedì”. Secondo il meteorologo, quella in arrivo è una perturbazione “intensa, con fenomeni diffusi e rilevanti”.

Il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diffuso l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 00.00 del 29 agosto per le successive 24 ore.

Sulla provincia di Palermo è definita “ALTA” la pericolosità per rischio incendi (livello di allerta: ATTENZIONE).

Si prevede una temperatura massima percepita di 36° centigradi, con livello 2 di rischio per ondate di calore, su una scala da 1 a 3.