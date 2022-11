Per venerdì 18 novembre, ancora instabilità

Transita la parte attiva della perturbazione tra notte e mattino con rovesci e temporali sparsi in Sicilia per la giornata di giovedì 17 novembre. Precipitazioni localmente intense sul versante tirrenico; più occasionali sul lato ionico. Venti moderati a tratti forti in rotazione da Ovest-Ovest-Nord-Ovest. Mari mossi o molto mossi.

Allerta gialla nel Trapanese e nell’Agrigentino

Ancora allerta gialla nel Trapanese e nell’Agrigentino. Lo indica l’avviso della protezione civile regionale 22320 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Temperature rimangono stabili

Continuano ad essere stabili le temperature nell’isola con valori massimi compresi tra i 16 ed i 25 gradi sicuramente più alti della media del periodo.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 25 a Catania, 16 ad Enna, 19 a Messina, 24 a Palermo, 19 a Ragusa, 25 a Siracusa, 21 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giovedì, giornata di tregua dalle piogge per cui al mattino avremo nebbie in pianura e il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso.

Centro: Il tempo risulterà a tratti instabile, con possibili piogge soltanto sull’alta Toscana, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Resto del Sud: In questa giornata le precipitazioni sono attese soltanto sulle coste tirreniche della Calabria nubi sparse altrove.

Per venerdì 18 novembre, ancora instabilità

Prosegue la fase instabile e piovosa di stampo atlantico, con perturbazioni in discesa dalla Francia. Giornata, quella di venerdì 18 novembre, che sarà caratterizzata da tempo instabile, con fenomeni che risulteranno a carattere sparso ed intermittente, con possibili locali rovesci e temporali alternate a brevi schiarite nell’isola. Temperature stabili o in lieve flessione. Venti fino a moderati tra Sudovest e Ovest. Mari fino a mossi o molto mossi al largo.

Nord: Piogge in Emilia Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia, al mattino anche in Lombardia, cielo poco nuvoloso altrove.

Centro: Una perturbazione impatta su Toscana, Umbria, Lazio con rovesci sparsi, specie al mattino. Migliora gradualmente nel corso del pomeriggio.

Resto del Sud: Venerdì; piogge su Campania e Calabria tirreniche. Altrove tempo più soleggiato e asciutto; clima mite di giorno.

Sabato 19 novembre

Nord: Prevalenza di sole e tempo più piovoso, soprattutto nel pomeriggio, su Romagna e basso Veneto. Temperature minime in sensibile calo.

Centro: Tempo diffusamente instabile con piogge anche forti su gran parte delle regioni, ma meno su Toscana e Sardegna. Temperature in calo.

Sud: Una perturbazione interessa le regioni con piogge battenti in Campania, rovesci sparsi e isolati temporali altrove. Venti di Libeccio.