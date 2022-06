Per venerdì 1 luglio, tornano ad aumentare le temperature

Stabile e soleggiato in Sicilia per la giornata di giovedì 30 giugno, salvo per qualche addensamento sulle coste tirreniche al mattino. Temperature in lieve diminuzione ma ancora clima decisamente caldo. Venti deboli intorno Nord-Nord-Ovest.

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

L’avviso della protezione civile regionale, il 128, relativo alle ondate di calore ed all’allerta incendi, indica che a Palermo, Catania e Messina continuerà l’afa da bollino rosso. Per la terza rivelazione consecutiva.

Nel capoluogo siciliano ed in quello etneo sono previsti 36 gradi percepiti, nella città dello Stretto, invece, i gradi percepiti saranno 37. Previsti ancora disagi per il caldo record di questo inizio di estate caratterizzato da parecchi giorni di afa.

Temperature, massime vicine ai 40 gradi

Rimangono alte le massime nell’isola. Previsti 36 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 32 a Catania, 36 ad Enna, 33 a Messina, 30 a Palermo, 37 a Ragusa, 32 a Siracusa, 38 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Giovedì si trascorrerà un’altra giornata all’insegna del bel tempo con cielo sereno o con temporali soltanto lungo i confini alpini.

Centro: Cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime in aumento con punte di 36 gradi. I venti saranno deboli e variabili.

Resto del Sud: Condizioni di bel tempo e temperature molto calde; i valori massimi supereranno facilmente i 34 gradi su molte città. Venti deboli.

Per venerdì 1 luglio, tornano ad aumentare le temperature

Poco da segnalare per la giornata di venerdì 1 luglio con l’alta pressione protagonista con cieli sereni o poco nuvolosi. Tornano ad aumentare le temperature, venti deboli variabili o tendenti a Sud-Sud-Ovest sullo Ionio.

Nord: Temporali e piogge bagneranno l’arco alpino; altrove invece, bel tempo prevalente, clima via via più caldo. Venti meridionali.

Centro: Caldo intenso su gran parte delle regioni. Il cielo sarà sereno e le temperature massime toccheranno i 34 gradi su molte regioni.

Resto Sud: L’anticiclone africano Caronte domina su tutte le regioni. Giornata ampiamente soleggiata e con temperature oltre i 35 gradi.