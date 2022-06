Per giovedì 30 giugno, giornata ancora soleggiata

Non si ferma l’ondata di caldo in Sicilia. Anche per la giornata di mercoledì 29 giugno, seppur con temperature meno elevate rispetto ai giorni precedenti, l’isola vivrà l’ennesima giornata caratterizzata dall’afa.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a occidentali. Ionio poco mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Bollino rosso a Palermo, Catania e Messina

Anche per la giornata odierna, il caldo sarà da bollino rosso nelle tre maggiori città siciliane.

Lo indica il nuovo avviso della protezione civile regionale. Nella nota 127 relativa, appunto, alle ondate di calore ed al rischio incendi, Palermo, Catania e Messina saranno da bollino rosso. Nel capoluogo siciliano e nella città dello Stretto sono indicati 37 gradi percepiti. A Catania ve ne saranno 38.

Temperature prossime ai 40 gradi

Rimangono altissime le temperature nell’isola. Prossime ai 40 gradi le massime. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 39 a Caltanissetta, 35 a Catania, 35 ad Enna, 34 a Messina, 31 a Palermo, 38 a Ragusa, 38 a Siracusa, 30 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Caronte non molla la presa e garantisce un’altra giornata ampiamente soleggiata; da segnalare temporali pomeridiani sui rilievi.

Centro: Giornata con cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni, caldo intenso con temperature massime fino a 32 gradi su molte città.

Resto del Sud: Sempre più caldo sulle nostre regioni per colpa di Caronte. Giornata soleggiata con temperature massime fino a 39°C su molte città.

Per giovedì 30 giugno, giornata ancora soleggiata

Per giovedì 30 giugno stabile e soleggiato salvo per qualche addensamento sulle coste tirreniche al mattino. Temperature in lieve diminuzione ma ancora clima decisamente caldo. Venti deboli intorno Nord-Nord-Ovest.

Nord: Giovedì si trascorrerà un’altra giornata all’insegna del bel tempo con cielo sereno o con temporali soltanto lungo i confini alpini.

Centro: Cielo sereno su tutte le regioni. Temperature massime in aumento con punte di 36 gradi. I venti saranno deboli e variabili.

Resto del Sud: Condizioni di bel tempo e temperature molto calde; i valori massimi supereranno facilmente i 34 gradi su molte città.