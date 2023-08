Il Meteo in Sicilia, sole e bel tempo diffuso, temperature stazionarie – LE PREVISIONI

Redazione di

07/08/2023

Sole e bel tempo protagonisti nella giornata di lunedì 7 agosto in Sicilia. Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Le temperature rimangono stabili: caldo ma gradevole e nella media stagionale.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le massimi in Sicilia Valori massimi compresi tra i 26 ed i 32 gradi. Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltenissetta, 31 a Catania, 26 ad Enna, 29 a Messina, 31 a Palermo, 28 a Ragusa, 32 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso; isolati rovesci sull’Alto Adige; temperature stazionarie. Mari generalmente molto mossi.

Centro: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, rovesci su Abruzzo e Molise, localmente anche di forte intensità, altrove invece avremo più sole; temperature stazionarie.

Sud: Ultimi temporali in mattinata sulla Puglia, con fenomeni anche intensi; altrove avremo un tempo via via più soleggiato e asciutto.

Martedì 8 agosto, ancora bel tempo

Le condizioni meteo non dovrebbero variare per martedì 8 agosto.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie ovunque, mari poco mossi.

Centro: La giornata trascorrerà nuovamente all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime in lieve aumento. Mari ancora mossi.

Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature massime in lieve aumento.

Mercoledì 9 agosto

Nord: Alta pressione africana che si espande su tutto il Paese. La giornata trascorrerà all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime in lieve aumento.

Centro: Pressione che tende a rinforzarsi ancora. La giornata risulterà serena su tutte le regioni, con temperature in deciso aumento ovunque ma senza eccessi.

Sud: Un campo di alta pressione si espande su tutte le regioni in questa giornata, di conseguenza il tempo risulterà soleggiato ovunque.