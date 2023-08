Lunedì 7 agosto, giornata soleggiata

La pressione torna ad aumentare in Sicilia e favorisce il rapido diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio della giornata di domenica 6 agosto. Possibili precipitazioni residue nel Messinese e Catanese. Tornano a salire le temperature ed a tal proposito a Catania sarà caldo da bollino giallo. Rischio incendi alto in cinque province.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Bollino giallo a Catania

L’avviso 165 della protezione civile regionale sul rischio incendi e ondate di calore indica bollino giallo a Catania con una temperatura massima percepita di 37 gradi.

A Palermo e Messina invece sono indicati 33 gradi, valore che non sfora alcun parametro.

Rischio incendi alto in cinque province

Rimane alto col massimo livello di attenzione il rischio incendi in cinque province della Sicilia.

Allerta massima ad Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani. Pericolosità media ed allerta arancione nelle restanti quattro province isolane.

Temperature in lieve aumento

Rimangono stabili ma con tendenza ad una leggera risalita le temperature massime in Sicilia. Previsti dai 26 ai 33 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 33 a Catania, 26 ad Enna, 29 a Messina, 30 a Palermo, 27 a Ragusa, 33 a Siracusa, 28 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Tempo instabile al Nordest, soleggiato altrove. Caldo senza eccessi; forti venti di Libeccio, mari generalmente molto mossi.

Centro: Qualche nota instabile sempre possibile sulle Marche, sul resto dei settori bel tempo prevalente con temperature massime grossomodo stazionarie su tutti i settori.

Sud: Giornata festiva all’insegna di un tempo ancora un po’ instabile su Messinese e rilievi calabresi; sole prevalente invece altrove, con temperature stazionarie ovunque.

Lunedì 7 agosto, giornata soleggiata

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso; isolati rovesci sull’Alto Adige; temperature stazionarie.

Centro: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, isolati rovesci sul Molise, con rischio di locali grandinate. Altrove invece avremo più sole; temperature stazionarie.

Sud: Ultimi temporali in mattinata sulla Puglia, con fenomeni anche intensi; altrove avremo un tempo via via più soleggiato e asciutto, in un contesto termico non troppo caldo.

Martedì 8 agosto

Nord: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Temperature stazionarie ovunque, mari poco mossi.

Centro: La giornata trascorrerà pertanto all’insegna di un tempo ampiamente stabile dal mattino fino a sera. Temperature massime in lieve aumento.

Sud: La giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso su tutti i settori. Temperature massime in lieve aumento.