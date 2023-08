Domenica 6 agosto, previsto miglioramento

Circe fa sentire i suoi effetti in Sicilia con acquazzoni sparsi (già presenti da ieri sera), temperature in ribasso ed allerta gialla. Quest’ultima indicata nell’avviso 23216 della protezione civile regionale sul rischio meteo-idrogeologico. Temporali, venti forti e rischio di mareggiate a causa delle condizioni meteo avverse. Rimane tuttavia afa da bollino giallo a Catania nonostante le temperature siano in calo.

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Allerta gialla in quattro province

Allerta gialla a Palermo, Messina, Trapani ed Agrigento nell’avviso della protezione civile. Le precipitazioni saranno “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul settore centroorientale della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti aree, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Condizioni meteo avverse

Sono indicate anche condizioni meteo avverse. “Da oggi 04/08/23, e per le successive 24-36 h, si prevedono piogge a carattere di rovescio o temporale sui settori centro-sett. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. dalle prime ore del 05/08/23, e per le successive 24-36 h si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti ovest. mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature in ribasso

Massime in ribasso in Sicilia con valori compresi tra i 22 ed i 33 gradi.

Previsti 27 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 33 a Catania, 24 ad Enna, 28 a Messina, 29 a Palermo, 26 a Ragusa, 33 a Siracusa, 28 a Trapani

Nel resto d’Italia

Nord: Il ciclone Circe si allontana; residua instabilità sul Triveneto, con fenomeni tuttavia localmente di moderata intensità; sul resto delle regioni invece tornano condizioni di maggiore stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso.

Centro: Il ciclone Circe investe le regioni adriatiche: forte maltempo, con temporali anche intensi sulla fascia adriatica. Attenzione a possibili grandinate e nubifragi. Più soleggiato altrove.

Sud: Arriva il ciclone Circe; temporali anche intensi sul Gargano, piogge nel corso del giorno anche in Sicilia e Calabria. Calo termico.

Bollino giallo a Catania

Temperature in discesa ma non a Catania che rimane bollino giallo. L’avviso 164 sul rischio incendi e ondate di calore della protezione civile indica 37 gradi di temperature massima percepita per la giornata di sabato 5 agosto. A Palermo 29, a Messina 32.

Domenica 6 agosto, previsto miglioramento

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Nord: Tempo instabile al Nordest, soleggiato altrove. Caldo senza eccessi; forti venti di Libeccio, mari generalmente molto mossi.

Centro: Qualche nota instabile sulle zone interne della Toscana, sul resto dei settori bel tempo prevalente con temperature massime nella media.

Sud: Giornata festiva all’insegna di un tempo ancora un po’ instabile su messinese e rilievi calabresi; sole prevalente invece altrove.

Lunedì 7 agosto

Nord: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, cielo sereno o poco nuvoloso; isolati rovesci sull’Alto Adige; temperature stazionarie.

Centro: Soffiano venti dai quadranti settentrionali, isolati rovesci sul Molise, altrove invece avremo più sole; temperature stazionarie.

Sud: Ultimi temporali in mattinata sul Gargano, con fenomeni anche intensi; altrove avremo un tempo via via più soleggiato e asciutto.