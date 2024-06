Massime fino a 37 gradi

Sole e temperature in aumento in Sicilia grazie all’alta pressione che regala una giornata di bel tempo. Queste le previsioni per inizio settimana e per la giornata di lunedì 17 giugno.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in aumento

Massime in aumento in Sicilia comprese tra 29 e 37 gradi. Previsti 35 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 35 a Catania, 30 ad Enna, 31 a Messina, 30 a Palermo, 34 a Ragusa, 37 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione che tende ad aumentare. La giornata vedrà condizioni di tempo piuttosto stabile quasi ovunque, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Sui settori alpini, tra mattino e pomeriggio, potranno scoppiare degli improvvisi acquazzoni, localmente di forte intensità, che potrebbero, occasionalmente anche spingersi fin verso le Prealpi. Venti dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. Un robusto campo di alta pressione africana, l’anticiclone Minosse, inizia a imporsi sulle regioni centrali; la giornata trascorrerà all’insegna di un tempo piuttosto stabile e soleggiato ovunque infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso, anche in Sardegna. Venti dai quadranti settentrionali, mari calmi o poco mossi.

Sud e Sicilia. Ecco arrivare l’anticiclone Minosse: la giornata risulterà di conseguenza ampiamente stabile e soleggiata dappertutto, dal mattino fino a sera. I venti si disporranno dai quadranti settentrionali, mentre i mari risulteranno calmi o al più poco mossi. Anche sulla Sicilia bel tempo prevalente grazie alla costante presenza dell’anticiclone africano Minosse.

Martedì 18 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. È arrivato l’anticiclone africano Minosse pertanto sulle nostre regioni l’atmosfera si stabilizza. In questa giornata il cielo si presenterà prevalentemente sereno e soltanto sulle Alpi occidentali la nuvolosità sarà maggiore e potrà anche dar luogo a veloci precipitazioni. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mentre in mari risulteranno poco mossi o anche calmi.

Centro e Sardegna. Con l’anticiclone africano Minosse esplode l’estate sulle nostre regioni, pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà nessun tipo di problema per splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, mentre i mari risulteranno calmo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale Minosse protegge le nostre regioni e aumenta la sua potenza. La giornata sarà contraddistinta dal bel tempo prevalente, il cielo si presenterà prevalentemente sereno, la nuvolosità sarà davvero scarsa e occasionale. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili mentre i mari saranno generalmente calmi o poco mossi. Clima estivo.