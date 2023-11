La pioggia ed il calo delle temperature anticipano il loro arrivo. Ancora oggi, lunedì 21, e domani, martedì 22, sarannio il sole ed un caldo autunnale a governare la Sicilia ma da mercoledì arriva la pioggia accompagnata dal calod elle temperature che erano annunciate per giovedì. un anticipo di qualche ora che porterà le temperature a scendere, però, un poco meno di quanto non ci si aspettasse.

Le temperature in Sicilia restano sopra i 20 gradi ogi e domani per scendere ad una massima di 19 mercoledì quando si registrerà anche una minima di 16 gradi. Giovedì pioggia forte ma temperaure sempre gradevoli mentre il vero calo delle minime è previsto per venerdì ma non si scenderà sotto i 14 gradi quindi sempre al di sopra delle medie stagionali

La pioggia sarà lieve mercoledì per diventare intensa giovedì soprattutto nel Palermitano. Piogge più forti,invece, nelle zone interne.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso; Canale da agitato a molto mosso. Previsioni, queste, che restano uguali nell’ultima settimana

Nel resto d’Italia

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare per i primi giorni della settimana restano stabili

Nord: sulle aree alpine nubi anche consistenti al mattino e nel primo pomeriggio con qualche nevicata su quelle più prossime al confine ma a quote oltre 2500mt; velature anche estese sul resto del nord, con nubi basse e innocue in aumento dal tardo mattino su Liguria e appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna: sulle regioni peninsulari velature anche estese al primo mattino e in rapido dissolvimento ma con nubi basse in contestuale aumento sulla Toscana e, dal pomeriggio, anche su Umbria e Lazio, con qualche debole pioggia possibile dal pomeriggio sull’alta Toscana; nubi basse anche estese sulla Sardegna centro-occidentale e prevalente soleggiamento sul resto dell’Isola

Sud e Sicilia: su tutte le regioni cielo generalmente sereno, con nubi basse in aumento serale su Campania e aree tirreniche peninsulari.