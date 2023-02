Per venerdì 17 febbraio, resite il sole

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato in Sicilia, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in lieve aumento

Le temperature sono in lieve aumento in Sicilia. Previsti dai 9 ai 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 16 a Catania, 9 ad Enna, 16 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: cielo coperto a causa di nebbie persistenti in pianura; più soleggiato invece sul resto dei settori. Temperature stazionarie.

Centro: prosegue la fase di tempo stabile sulle nostre regioni; possibili foschie mattutine sulle valli interne, soleggiato altrove.

Resto del Sud: Con l’alta pressione la giornata trascorrerà all’insegna di un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in contenuto aumento.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Possibili nebbie, localmente persistenti, sulla pianura, cielo coperto su Veneto e Friuli Venezia Giulia, più soleggiato in montagna.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso o anche coperto sull’alta Toscana. Attese locali foschie mattutine.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con più nubi sulle coste tirreniche e sul Salento, sarà più sereno sul resto delle zone. Temperature stazionarie.

Sabato 18 febbraio

Nord: Giornata con cielo coperto in Liguria con pioviggine, cielo coperto su Veneto e Friuli, nubi irregolari sul resto delle regioni.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo più coperto sull’alta Toscana e sulle coste del Lazio, praticamente sereno sul resto delle regioni.

Sud: A parte più nubi sulla Campania, sul Salento e sui monti della Calabria, per il resto avremo un ampio soleggiamento. Clima piacevole.