Torna l’alta pressione in Sicilia con tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di martedì 11 aprile. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature in lieve aumento

In leggero aumento le massime in Sicilia. Previste temperature comprese tra 13 e 20 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 19 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 16 a Ragusa, 18 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Clima a tratti molto mite con temperature fino a 22°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, clima mite e cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso un po’ ovunque.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto e soleggiato, ma il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.

Per mercoledì 12 aprile, ancora sereno e con poche nuvole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord: Mercoledì, pressione in calo; veloci piogge dal Nordovest verso il Nordest; attese nevicate sulle vette alpine. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, un cielo sereno e e un clima decisamente gradevole su tutte le regioni.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo su tutte le regioni, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto.

Giovedì 13 aprile

Nord: Giovedì, intensa perturbazione in atto; maltempo in Lombardia e al Nordest, con temporali intensi e nevicate sull’arco alpino.

Centro: La giornata trascorrerà con un tempo più instabile su Toscana interna, Umbria, Marche e basso Lazio, nubi irregolari altrove.

Sud: Giovedì, pressione stabile su tutte le regioni; la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo; temperature in aumento.