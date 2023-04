Il Meteo in Sicilia, Pasquetta con instabilità, allerta gialla in tre province – LE PREVISIONI

Redazione di

10/04/2023

L’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di Pasquetta, lunedì 10 aprile.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da mosso a molto mosso; Canale mosso.

Allerta gialla in tre province

Allerta gialla in tre province, a Palermo, Catania e Messina. Lo indica l’avviso 23099 della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Le precipitazioni sono indicate come: “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”

Mari: “Tendenti a molto mossi tutti i bacini”

Venti: “Forti settentrionali, con raffiche di burrasca sui rilievi”.

Temperature stabili

Rimangono ancora stazionarie le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 10 ed i 18 gradi. Previsti 18 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 18 a Catania, 10 ad Enna, 15 a Messina, 18 a Palermo, 15 a Ragusa, 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Pasquetta, la pressione aumenta decisa sulle nostre regioni così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Clima mite.

Centro: Pasquetta soleggiata. A parte una diffusa nuvolosità su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite.

Resto del Sud: Pasquetta con precipitazioni a carattere irregolare su Puglia, Basilicata e Calabria nordorientale. Sole in Campania.

Per martedì 11 aprile attesi miglioramenti

Per martedì 11 aprile un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord: In questa giornata il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Clima a tratti molto mite con temperature fino a 22°C.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, clima mite e cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso un po’ ovunque.

Resto del Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto e soleggiato, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.

Mercoledì 12 aprile

Mercoledì, pressione in calo; veloci piogge dal Nordovest verso il Nordest; attese nevicate sulle vette alpine. Temperature stazionarie.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un ampio soleggiamento, un cielo sereno e un clima decisamente gradevole su tutte le regioni.

Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo su gran parte delle regioni. Occasionali piovaschi potranno interessare la provincia di Lecce.