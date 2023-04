Giornata di Pasqua con rischio pioggia e tempo incerto caratterizzata da una circolazione depressionaria. Al mattino tante nubi e qualche pioggia in Romagna e lungo la fascia adriatica centrale, poi, nel pomeriggio le precipitazioni si estenderanno alla bassa Toscana, al Lazio e poi su gran parte del Sud. Ma ad essere meno colpite saranno la Sicilia centro-meridionale e la Puglia costiera. Sarà soleggiato al Nordovest, in Sardegna e sul resto della Toscana.

La situazione cambia radicalmente a Pasquetta quando il rischio di piogge diminuisce al Nord e cresce al Sud e sulla Sicilia

Sono le previsioni del sito iLMeteo.it che comunica anche le stime sull’andamento del tempo sull’Italia per i prossimi giorni area per area e giorno per giorno nel dettaglio

DOMENICA 09 APRILE, PASQUA

Nord

Nubi irregolari sul Triveneto con piogge sparse e isolati temporali sui rilievi, cielo sereno sul resto delle regioni. Temperature miti.

Centro

Giornata che trascorrerà dapprima con piogge sulle regioni adriatiche e poi su Umbria e regioni tirreniche. Temperature stazionarie.

Sud

A Pasqua un ciclone seminerà piogge dalla Puglia verso Basilicata, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Temperature stazionarie.

LUNEDI’ 10 APRILE, PASQUETTA

Nord

Pasquetta, la pressione aumenta decisa sulle nostre regioni così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Clima mite.

Centro

Pasquetta soleggiata. A parte una diffusa nuvolosità su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite.

Sud

Pasquetta con precipitazioni a carattere irregolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Sole in Campania.

MARTEDI’ 11 APRILE

Nord

In questa giornata il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso un po’ ovunque. Clima a tratti molto mite con temperature fino a 22°C.

Centro

La giornata sarà contraddistinta da condizioni di bel tempo, clima mite e cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso un po’ ovunque.

Sud

La giornata trascorrerà con un tempo asciutto e soleggiato, ma il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni.