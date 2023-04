Il Meteo in Sicilia, stabile ma per Pasqua è attesa la pioggia – LE PREVISIONI

08/04/2023

Sabato 8 aprile un campo di alte pressioni interessa la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli occidentali. Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a poco mosso.

Temperature in lieve aumento

Queste le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 12 ed i 18 gradi. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 18 a Catania, 12 ad Enna 16 a Messina, 18 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporali in arrivo sul Triveneto dal pomeriggio e poi sera.

Centro: Un vortice in viaggio verso sud interessa con rovesci e temporali il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Resto del Sud: Il tempo tenderà a peggiorare in Campania e poi su Basilicata e Puglia con precipitazioni sparse, anche forti e temporalesche.

Pasqua con pioggia

Per la domenica di Pasqua pressioni medio-alte interessano l’isola con sole e pioggia. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. In serata nuove piogge e rovesci anche temporaleschi; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: Nubi irregolari sul Triveneto con piogge sparse e isolati temporali sui rilievi, cielo sereno sul resto delle regioni. Temperature miti.

Centro: Giornata che trascorrerà dapprima con piogge sulle regioni adriatiche e poi su Umbria e regioni tirreniche. Temperature stazionarie.

Resto del Sud: A Pasqua un ciclone seminerà piogge dalla Puglia verso Basilicata, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Temperature stazionarie.

Lunedì 10 aprile

Nord: Pasquetta, la pressione aumenta decisa sulle nostre regioni così la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Clima mite.

Centro: Pasquetta soleggiata. A parte una diffusa nuvolosità su Abruzzo e Molise, per il resto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Clima mite.

Sud: Pasquetta con precipitazioni a carattere irregolare su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Sole in Campania.