Il Meteo in Sicilia, alta pressione con stabilità e temperature fredde – LE PREVISIONI

07/04/2023

Sole e freddo in Sicilia per la giornata di venerdì 7 aprile. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature ancora fresche

Sono ancora fresche le temperature in Sicilia. Massime tra gli 11 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 16 a Catania, 11 ad Enna, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 16 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Un vortice ciclonico interessa il Nordovest con piogge e nevicate sulle Alpi sopra i 1200 metri. Nubi irregolari al Nordest.

Centro: Una perturbazione si appresta a interessare la Toscana prima con nubi via via più compatte poi con qualche pioggia sulle coste.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature in deciso aumento.

Per sabato 8 aprile, aumenta la nuvolosità

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera.

Venti deboli occidentali in attenuazione. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporali in arrivo sul Triveneto dal pomeriggio e poi sera.

Centro: Un vortice in viaggio verso sud interessa con rovesci e temporali il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, cielo irregolarmente nuvoloso altrove.

Resto del Sud: Il tempo tenderà a peggiorare in Campania e poi su Basilicata e Puglia con precipitazioni sparse, anche forti e temporalesche.

Domenica 9 aprile, piogge in Sicilia

Nord: Nubi irregolari sul Triveneto con piogge sparse e isolati temporali sui rilievi, cielo sereno sul resto delle regioni. Temperature miti.

Centro: Giornata che trascorrerà dapprima con piogge sulle regioni adriatiche e poi su Umbria e regioni tirreniche. Temperature stazionarie.

Sud: A Pasqua un ciclone seminerà piogge dalla Puglia verso Basilicata, Basilicata, Calabria e Sicilia nordorientale. Temperature stazionarie.