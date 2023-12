Continua il bel tempo

Alta pressione sempre più forte in Sicilia. La giornata di mercoledì 27 dicembre sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 17 gradi, minime stabili.

Temperature

Le temperature in Sicilia sono ancora stabili anche se tendono a scendere. Valori minimi tra -1 e 12 gradi, massime tra 13 e 17 gradi.

Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 13 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 17 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta dalla presenza della nebbia, la protagonista su molte regioni e zone, anche persistente per tutto il giorno. Dove non ci sarà nebbia ci sarà un cielo poco nuvoloso, quindi soprattutto in montagna e sopra i 3-500 metri circa. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Centro e Sardegna. Regime anticiclonico sulle nostre regioni e garanzia di una giornata che trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o anche coperto lungo le coste tirreniche, localmente su quelle adriatiche. Sono attese anche nebbie in Toscana, Umbria e sulle valli appenniniche. Sarà più soleggiato altrove. Temperature invariate.

Sud e Sicilia. Sulle nostre regioni il tempo è comandato da campo di alta pressione che garantirà ancora un tempo stabile e spesso soleggiato, ma il cielo lungo le coste tirreniche e in Puglia potrà risultare coperto per nubi basse. Sono attese pure occasionali nebbie sul Gargano. Altrove avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Giovedì 28 dicembre, continua il bel tempo

Giovedì, anticiclone ben presente sulla regione pertanto la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 16 gradi, valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni.

Nord. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni e così anche questa giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di stabilità dell’atmosfera, il cielo si presenterà prevalentemente coperto o localmente nebbioso sulle zone pianeggianti e in Liguria. Schiarite via via soleggiate a partire dai 3-500 metri di altitudine. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Centro e Sardegna. L’anticiclone comanda il tempo sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un cielo che si presenterà in gran parte coperto su Toscana, Umbria e Lazio, al mattino anche sulle coste adriatiche (qui ci sarà più sole nel pomeriggio). Schiarite soleggiate oltre i 400 metri di quota. Bel tempo in Sardegna. Temperature invariate, venti deboli.

Sud e Sicilia. Un robusto campo di alta pressione comanda il tempo sulle nostre regioni per cui anche questa giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto su gran parte delle coste, specie tirreniche. Il sole sarà più prevalente in montagna e in genere oltre i 400 metri circa. Le temperature non subiranno grosse variazioni.