Massime tra i 17 ed i 23 gradi

La primavera porta sole e temperature gradevoli grazie all’alta pressione che abbraccia la Sicilia per la giornata di giovedì 21 marzo. Così le previsioni meteo nell’isola.

Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale ionico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Le temperature

Pressochè stabili le temperature in Sicilia con minime fredde e massime a tratti primaverili. Valori massimi compresi tra i 17 ed i 23 gradi. Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 21 a Catania, 17 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 20 a Ragusa, 23 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in leggera diminuzione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o al mattino anche coperto per nubi basse. Da segnalare la possibilità di qualche piovasco pomeridiano intermittente sui rilievi del Triveneto. Temperature in aumento con picchi diurni di 20°C su tante zone.

Centro e Sardegna. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, magari più nuvoloso al pomeriggio, ma senza fenomeni interessanti. Temperature grossomodo stazionarie con clima primaverile ovunque

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, il clima sarà gradevolmente primaverile. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari risulteranno calmi.

Venerdì 22 marzo

L’alta pressione si indebolisce parzialmente e favorisce l’ingresso di correnti più umide responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da una mattinata caratterizzata da possibili nebbie sulle zone pianeggianti, ma il cielo si presenterà poco o a tratti parzialmente nuvoloso per tutto il tempo. Temperature massime in aumento con picchi di 20°C su molte città. Venti deboli settentrionali. Mari calmi.

Centro e Sardegna. Lieve calo della pressione, ma nonostante ciò in questa giornata il bel tempo sarà prevalente. Il cielo si presenterà molto più nuvoloso o anche coperto, al mattino, sugli Appennini e sull’alta Toscana. Successivamente il sole splenderà sempre con meno nuvole. Le temperature sono previste in aumento con un clima davvero gradevole su gran parte delle città. Venti da nord.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate dal transito di una perturbazione pertanto sin dal mattino il tempo sarà instabile con precipitazioni a carattere irregolare sui settori peninsulari. Sarà sempre soleggiato in Sicilia. Nel pomeriggio scoppieranno anche dei temporali su Campania, Basilicata, Calabria centro-settentrionale e rilievi pugliesi. Le temperature tenderanno a diminuire.