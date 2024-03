Temperature stazionarie

Nubi e possibili piogge con foschie. Le correnti umide sono protagoniste nella prima parte della giornata di mercoledì 20 marzo in Sicilia poi subentrano correnti secche che determineranno in serata un rapido rasserenamento. Queste in sintesi le previsioni meteo nell’isola.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Rimangono stazionarie le temperature pur con qualche lieve calo. Massime comprese tra i 16 ed i 21 gradi.

Previsti 20 gradi ad Agrigento, 19 a Caltanissetta, 21 a Catania, 16 ad Enna, 19 a Messina, 17 a Palermo, 20 a Ragusa, 21 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo stabile, il cielo si presenterà infatti sereno o poco nuvoloso ovunque. Da segnalare soltanto la presenza di foschie o nubi basse, al mattino, sulle zone pianeggianti e settori prealpini. Le temperature sono previste in aumento, i venti soffieranno debolmente, i mari risulteranno calmi.

Centro e Sicilia. Sulle nostre regioni è presente un campo di alta pressione di conseguenza la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Le temperature sono previste in contenuto aumento di giorno. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili mentre i mari risulteranno poco mossi.

Sud e Sicilia. Con la presenza dell’alta pressione il tempo non potrà essere che stabile sulle nostre regioni, infatti in questa giornata a parte un po’ di nubi irregolari su Sicilia e Calabria, per il resto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente e con locali rinforzi da nordest. Mari mossi.

Giovedì 21 marzo

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed assolato ovunque per la giornata di giovedì 21 marzo, primo giorno di primavera. Sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali.

Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Nord. La pressione è in leggera diminuzione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso o al mattino anche coperto per nubi basse. Da segnalare la possibilità di qualche piovasco pomeridiano intermittente sui rilievi del Triveneto. Temperature in aumento con picchi diurni di 20°C su tante zone.

Centro e Sardegna. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso, magari più nuvoloso al pomeriggio, ma senza fenomeni interessanti. Temperature grossomodo stazionarie con clima primaverile ovunque.

Sud e Sicilia. Regime anticiclonico sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso ovunque. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, il clima sarà gradevolmente primaverile. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse, i mari risulteranno calmi.