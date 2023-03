Per sabato 18 marzo, ancora bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia per la giornata di venerdì 17 marzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 12 ed i 17. Previsti 15 gradi ad Agrigento, 16 a Caltanissetta, 15 a Catania, 12 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 14 a Siracusa, 17 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni e infatti anche in questa giornata il sole sarà prevalente e il cielo sereno o poco nuvoloso.

Centro: Sulle nostre regioni avremo un ampio soleggiamento con cielo prevalentemente sereno dappertutto. Temperature massime in lieve aumento.

Resto del Sud: Venerdì, l’alta pressione garantirà una giornata con atmosfera stabile, infatti sulle nostre regioni il sole sarà prevalente.

Per sabato 18 marzo, ancora bel tempo

Un campo di alte pressioni abbraccia Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord: In questa giornata il sole splenderà in un cielo irregolarmente nuvoloso al Nordovest e poco nuvoloso al Nordest. Temperature stazionarie.

Centro: Anche questa giornata sarà contraddistinta dal bel tempo e da un cielo più nuvoloso soltanto in Toscana, sarà più sereno altrove.

Resto del Sud: Le nostre regioni sono protette dall’alta pressione che garantirà una giornata ampiamente soleggiata dappertutto. Clima mite.

Domenica 19 marzo

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto su Piemonte e Liguria dove pioverà con qualche temporale.

Centro: In questa giornata pioverà su Sardegna, Toscana, Umbria e alto Lazio, anche con temporali. Altrove, cielo con nubi irregolari.

Sud: L’alta pressione comanda il tempo sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con un cielo sereno salvo più nubi sulla Campania.