Temperature tra i 15 ed i 24 gradi

Sole e temperature stabili grazie all’alta pressione. Così le previsioni meteo in Sicilia per giovedì 18 aprile con bel tempo quasi ovunque salvo poi un peggioramento per la giornata successiva.

Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature ancora stabili

Ancora stazionarie le temperature nell’isola con minime fresche e massime non eccessivamente calde, più in media col periodo, comprese tra i 15 ed i 24 gradi.

Previsti 19 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 23 a Catania, 15 ad Enna, 20 a Messina, 18 a Palermo, 18 a Ragusa, 24 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Giornata spiccatamente instabile sulle nostre regioni, infatti il tempo sarà subito compromesso dalle piogge in Emilia Romagna, poi altre precipitazioni interesseranno la Lombardia, specie orientale e il Triveneto. Il tempo sarà più asciutto, anche se con molte nubi su Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. Temperature in diminuzione. Venti settentrionali deboli.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni si va formando un vortice ciclonico. Se al mattino il sole sarà prevalente e le precipitazioni saranno piuttosto scarse, nel pomeriggio l’instabilità atmosferica aumenterà decisa su gran parte delle regioni con rovesci e temporali. Il tempo sarà più soleggiato sul Lazio e sulla Sardegna (qui però ci saranno molte nubi). Temperature in diminuzione. Neve a 1300 metri.

Sud e Sicilia. Tempo a tratti instabile sulle nostre regioni. La giornata trascorrerà subito con qualche precipitazione lungo le coste tirreniche peninsulari. Col passare delle ore, specie nel pomeriggio, il tempo peggiorerà con l’arrivo di temporali su Puglia, Basilicata, Campania e alta Calabria tirrenica, sarà più soleggiato in Sicilia. Temperature in diminuzione, venti da Ponente.

Venerdì 19 aprile

Venerdì 19 aprile è atteso un peggioramento delle condizioni meteo: nella prima parte del giorno è prevista la presenza di una circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno. Poi l’ingresso di aria più secca produrrà ampi rasserenamenti dalla sera.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; su litorale ionico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

Venti moderati occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno agitato; Canale da molto mosso a agitato; Mare di Sicilia da mosso a agitato.

Nord. Leggero aumento della pressione sulle nostre regioni, ma quanto basta per offrire una giornata soleggiata, infatti il cielo dapprima si presenterà sereno dappertutto, poi la nuvolosità aumenterà sulle zone orientali, ma senza precipitazioni. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, farà sempre freddo di notte e mite nelle ore più calde. Venti settentrionali.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico in spostamento verso sud condiziona negativamente il tempo su Marche meridionali, Abruzzo e Molise, localmente anche in Umbria. Su queste regioni sono attesi rovesci, temporali e nevicate sui rilievi sopra i 1000-1200 metri. Sarà soleggiato in Toscana, Lazio e Sardegna. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni, venti settentrionali.

Sud e Sicilia. Un ciclone raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di instabilità. Sono attese precipitazioni a tratti molto forti e sotto forma di temporale con locali grandinate. La neve scenderà sugli Appennini sopra i 1300 metri. Venti forti settentrionali, mari molto mossi e temperature previste in generale diminuzione.