Pressione stabile

La pressione è stabile sulla Sicilia ma soffiano intensi venti di Libeccio pertanto la giornata di venerdì 1 dicembre sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 25 gradi lungo la costa meridionale, minime in aumento. Queste le previsioni Meteo nell’isola.

Temperature stabili

Rimangono stabili, a tratti primaverili, le temperature in Sicilia. Soprattutto per quanto riguarda i valori massimi compresi tra i 16 ed i 25 gradi (minime 8-18).

Previsti 22 gradi ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 24 a Catania, 16 ad Enna, 22 a Messina, 22 a Palermo, 21 a Ragusa, 25 a Siracusa, 20 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un fronte perturbato interessa le nostre regioni, sospinto da venti meridionali a tratti intensi lungo le coste. La giornata sarà contraddistinta da un tempo compromesso da precipitazioni spesso moderate e localmente forti sui settori alpini dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1800 metri circa. Temperature in aumento in entrambi i valori, mar Ligure agitato.

Valori massimi attesi tra i 6°C di Torino e Milano e i 16°C di Genova e Trieste

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni soffiano intensi venti dai quadranti meridionali che potranno raggiungere raffiche fino a 100 km/h sui crinali appenninici. Il tempo sarà in prevalenza soleggiato con un cielo da poco a parzialmente nuvoloso. Soltanto in provincia di Massa Carrara ci potranno essere delle precipitazioni. Temperature in deciso aumento con clima mite di giorno.

Valori massimi compresi tra i 16 e i 22 gradi su tutte le città

Sud e Sicilia. La pressione è piuttosto stabile sulle nostre regioni, ma soffiano venti sostenuti dai quadranti meridionali. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso o a tratti coperto (specie in Puglia) su tutte le regioni. Le temperature sono previste in deciso aumento in entrambi i valori. Mari molto mossi.

Valori massimi attesi tra i 16 e i 22 gradi su tutte le regioni

Sabato 3 dicembre

Sabato, la pressione è stabile sulla regione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 24 gradi lungo la costa ionica, valori notturni stazionari.

Nord. Un corpo nuvoloso perturbato interessa ancora le nostre regioni, infatti al mattino il tempo sarà instabile e spesso piovoso su Lombardia, Nordest e Liguria di levante, ancora con neve sulle Alpi diffusa e forti in Valtellina e Cadore. Nel pomeriggio rovesci sul Triveneto con neve a quote via via più basse, migliora al Nordovest. Entro sera ingresso di Bora.

Valori massimi attesi tra i 5°C di Aosta e i 14-15°C di Trieste e Genova

Centro e Sardegna. Una perturbazione interessa alcune regioni, soprattutto al mattino quando il tempo sarà compromesso da rovesci e temporali su Toscana e Umbria, piovaschi invece sul Lazio. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni si concentreranno, ma più debolmente, sugli Appennini. Sul resto dei settori avremo un cielo irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia soltanto sulla Sardegna interna. Venti forti.

Valori massimi compresi tra i 12°C di l’Aquila e i 18-19°C di Ancona e Pescara

Sud e Sicilia. Soffiano venti moderati dai quadranti meridionali e poi occidentali sulle nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso nuvoloso o anche molto nuvoloso e localmente coperto. Non sono attese precipitazioni degne di nota, se non qualcuna occasionale in Campania. Temperature piuttosto miti di giorno. Mare Ionio agitato, molto mossi gli altri mari.

Valori massimi attesi tra i 15°C di Potenza e i 20-22°C delle altre città.