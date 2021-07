Il Meteo in Sicilia, temperature roventi ed ondate di calore più intense – LE PREVISIONI

29/07/2021

Sicilia ancora più rovente per le giornate del 29 e del 30 luglio Le temperature sfioreranno e superaranno in alcuni casi i 40 gradi Ondate di calore nelle tre città maggiori con bollino arancione a Palermo per il 29 luglio Previsto bollino rosso nel capoluogo siciliano per la giornata del 30 luglio Afa in aumento ed ondate di calore più intense in Sicilia per le giornate del 29 e 30 luglio. Le temperature sfioreranno (ed in alcuni casi supereranno) i 40 gradi mentre le condizioni meteo generali vedranno il sole ampio protagonista. Venti deboli e moderati, mari calmi e quasi calmi. Bollino arancione a Palermo, giallo a Catania e Messina È allarme per le ondate di calore. La protezione civile regionale ha diramato il nuovo bollettino (157) dal quale emerge l’intensificarsi dell’afa. Bollino arancione a Palermo dove la temperatura massima percepita si aggirerà sui 36 gradi. Bollino giallo a Catania con 38 gradi di massima percepita, ed a Messina (36 gradi). Afa anche nel resto della Sicilia Farà molto caldo anche nelle altre città dell’isola. Nel Nisseno sono previsti 39 gradi, afa anche nel Ragusano, nel Siracusano e ovunque dato che generalmente le temperature si aggireranno almeno attorno ai 35 gradi. Rischio incendi alto nel Catanese e nell’Ennese In due province il rischio incendi è alto. Si tratta del Catanese e dell’Ennese. Nelle restanti sette province dell’isola non la pericolosità è media ed il livello di allerta intermedio (arancione). Nel resto d’Italia Al nord la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Isolati temporali pomeridiani sui confini alpini. Al centro il sole non avrà alcun problema a splendere in cielo sereno. Farà molto caldo, le temperature massime toccheranno punte di 35°C a Roma e Firenze, sopra i 40°C in Sardegna. Nel resto del sud la giornata trascorrerà ancora una volta con il sole che splenderà in un cielo che si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni. Clima molto caldo, a tratti rovente. Per venerdì 30 luglio è previsto ancora più caldo L’inizio del weekend sarà contrassegnato da un ulteriore aumento delle temperature in generale in tutta l’Isola. Sole caldissimo, a tratti rovente, in tutta la Sicilia per venerdì 30 luglio. Venti deboli e moderati, mari da calmo a poco mosso. Previsto bollino rosso a Palermo È prevista anche un’intensificazione delle ondate di calore. In tal senso è prevista un’allerta rossa a Palermo dove è prevista una temperatura di 38 gradi percepita. Livello più alto di allerta anche a Catania che passerà ad arancione con i suoi 39 gradi percepiti. Messina rimane giallo ma la temperatura percepita sarà di 37 gradi. Oltre 40 gradi nel Siracusano Temperature altissime nel resto della regione: oltre 40 gradi nel Siracusano, 36 nel Ragusano, nel Nisseno. Afa ovunque. Nel nord Italia, temporali potranno bagnare l’arco alpino nel corso del giorno, con fenomeni a tratti anche di forte intensità. Altrove avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Al centro, l’alta pressione riesce a proteggere le nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da un cielo che si presenterà ampiamente sereno su tutte le regioni, senza precipitazioni. Nel resto del sud giornata all’insegna del bel tempo, infatti il sole brillerà indisturbato in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Clima rovente.

