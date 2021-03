le previsioni nell'isola

Una perturbazione raggiunge la Sicilia portando qualche pioggia. Neve su Nebrodi, Madonie e più occasionalmente sul versante settentrionale dell’Etna, inizialmente solo alle medie e alte quote, dalla sera fin verso i 1100/1200 m. Domani la giornata sarà scandita da nuvole e schiarite con qualche . Temperature in diminuzione. Venti moderati o a tratti tesi dai quadranti nordoccidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Giovedì – Al Nord la pressione in aumento sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da iniziali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso poi diventerà via via più coperto, ma asciutto. Centro: La giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli meridionali. Sud: La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno su tutte le regioni.

Venerdì – Al nord venti forti di Libeccio dal mar Tirreno soffiano verso la Liguria, dove qualche pioggia potrà interessare la provincia di La Spezia, poi anche sul Triveneto. Altrove, più soleggiato. Centro: Qualche pioggia associata a locali temporali potrà bagnare il Nord della Toscana nel corso del giorno; altrove, più asciutto e soleggiato. Venti meridionali, mare mosso.Sud: La giornata sarà caratterizzata generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli meridionali.