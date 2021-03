Le previsioni nell'isola

Un ulteriore indebolimento del campo di pressione determina l’inserimento sul Mediterraneo di infiltrazioni di aria umida. Giornata a tratti nuvolosa per la Sicilia con possibilità per qualche debole precipitazione che sarà più probabile sui settori meridionali e occidentali dell’Isola. Temperature in lieve calo, ventilazione orientale moderata, mari mossi.

Sabato – La giornata sarà caratterizzata da un tempo compromesso al Nordovest con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi sopra i 1000 metri circa. Al Nordest migliora con nubi sparse. Centro: La giornata sarà contraddistinta da un peggioramento sulle regioni adriatiche e in Sardegna con precipitazioni deboli a carattere sparso. Un po’ instabile anche sul Lazio interno. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo asciutto e soleggiato. Il cielo avrà nubi sparse su Puglia, Basilicata e Sicilia, sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Domenica – Al Nord la giornata sarà contraddistinta da un tempo stabile, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte delle regioni, più sereno solo sulla Romagna. Clima fresco. Centro: Maggior probabilità di precipitazioni sulla Sardegna dove il tempo peggiorerà dalla sera. Altrove, cielo molto nuvoloso sui settori adriatici, ma con scarse precipitazioni. Sud: Cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Da segnalare locali foschie mattutine tra potentino e cosentino.