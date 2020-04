Le previsioni in Sicilia

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico nel palermitano occidentale, nel messinese, nel catanese, nel ragusano, nel siracusano, nel nisseno, nell’ennese e nell’agrigentino. L’allerta è di colore giallo ed è valida dalle 16.00 di oggi fino alle 24 di domani, giovedì 23 aprile. Si prevedono rovesci anche a carattere di temporale soprattutto sul settore orientale con attenuazione in serata.

Ancora in diminuzione le temperature nei valori minimi e massimi. Siamo lontano dai picchi estivi della scorsa settimana. 20 °C la massima più alta percepita nell’Isola, nell’agrigentino. Una media di 18°C altrove nelle ore centrali del giorno.

Siamo in una fase decisamente instabile che non ci lascerà almeno fino alla settimana prossima. Si tratta degli effetti della perturbazione africana in risalita che scalza l’anticiclone e ci consegna un tempo instabile.

Stando a quanto scrive 3bmeteo “Il maltempo insisterà sui versanti ionici della Sicilia. Residua instabilità per venerdì 24 mentre il weekend si preannuncia più stabile ma non del tutto soleggiato”