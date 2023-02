Tempo stabile ancora per un paio di giorni sulla Sicilia poi da mercoledì torna la pioggia, anche se debole. Pioggia che si intensificherà nel fine settimana ma soprattutto al centro Nord. La perturbazione, invece, in Sicilia porterà l’innalzamento delle temperature fino a 20 gradi nel palermitano mentre tutta l’isola sarà al centro di nuovi venti di scirocco.

Oggi l’anticiclone di Carnevale continua a governare sull’Italia. Giornata ancora con presenza di nebbie o cielo coperto in Pianura Padana e stavolta anche al Centro e localmente pure al Meridione, sarà più soleggiato sui settori alpini, prealpini, sulle Isole Maggiori, in Calabria, Puglia e anche sui rilievi centro-meridionali. Venti quasi assenti, deboli. Temperature grossomodo stazionarie.

LUNEDI’ 20 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso ovunque, anche con qualche nebbia sulle alcune zone pianeggianti.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni, anche con locali nebbie su Toscana e Umbria.

Sud: Avremo una giornata ampiamente soleggiata in Sicilia, con cielo coperto sul Cilento e irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

MARTEDI” 21 FEBBRAIO

Nord: La giornata trascorrerà con locali nebbie in pianura e cielo spesso coperto o molto nuvoloso sul resto dei settori. Temperature stabili.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto su Toscana, Umbria e Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Sud: Dominio incontrastato dell’anticiclone quindi il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni, solo in Campania ci saranno più nubi.

L’allarme siccità, temperature fino a 20 gradi

In un quadro di allarme siccità ora è attenzione massima alle previsioni meteorologiche. Giornate ancora caratterizzate dall’alta pressione e temperature al Sud che si manterranno alte, con 20 gradi a Palermo, ma anche a Napoli, Bari e Cagliari.

A Nordovest, spiega il fondatore del sito www.iLMeteo.it, Antonio Sanò, “dopo un lungo periodo di magra qualcosa potrebbe cambiare da mercoledì pomeriggio con l’arrivo di piogge su Piemonte, Lombardia e Liguria dove però sono previste precipitazioni deboli, più intese localmente su Genova e Milano. Ma la tendenza, i cui modelli stanno confermando da quattro giorni, fa intravedere una forte perturbazione per il prossimo fine settimana su tutte le regioni settentrionali a partire dalla sera di venerdì 24 febbraio e per tutto il sabato 25 febbraio. Le piogge saranno diffuse con tanta neve sull’arco alpino. Da domenica 26 febbraio la perturbazione toccherà la Sardegna e poi il resto del centro-Sud”. Dai modelli, sottolinea ancora Sanò, “sembrerebbe una perturbazione abbastanza forte ma sarà un’Italia divisa in due, tra le piogge a Nord e venti di scirocco che investono il Meridione con temperature che si manterranno sui 20 gradi a Palermo, Napoli, Bari e Cagliari”.