Per sabato 29 aprile resiste il bel tempo

Prosegue l’alta pressione in Sicilia ed anche per venerdì 28 aprile sarà una giornata di sole ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature nell’isola. Massime previsti tra i 17 ed i 23 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 20 a Caltanissetta, 22 a Catania, 17 ad Enna, 20 a Messina, 21 a Palermo, 20 a Ragusa, 21 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata trascorrerà con un cielo irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Attese alcune piogge lungo i confini alpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Clima mite.

Resto del Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con sole prevalente e clima mite.

Per sabato 29 aprile resiste il bel tempo

Continua l’alta pressione nell’isola e con essa il bel tempo anche per sabato 29 aprile. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord: In questa giornata avremo un cielo via via molto nuvoloso o anche coperto al Nordovest dove pioverà a partire dal pomeriggio.

Centro: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso, a partire dal pomeriggio ci saranno piogge deboli un po’ ovunque, moderate in serata.

Resto del Sud: La pressione è in calo per cui la giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso al mattino, poi via via più coperto e con piovaschi.

Domenica 30 aprile

Nord: Condizioni di forte maltempo al Nordovest con piogge battenti e nubifragi su Piemonte e Liguria. Nubi irregolari sul resto delle regioni.

Centro: Una perturbazione interessa le nostre regioni con precipitazioni più diffuse su Toscana, Umbria, Abruzzo e Molise, meno su Marche e Lazio.

Sud: Giornata con le piogge che bagneranno buona parte delle regioni, meno le coste tirreniche. Temperature grossomodo invariate.