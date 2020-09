le previsioni nell'isola

Il vortice ciclonico, responsabile delle condizioni di instabilità atmosferica delle scorse ore, si allontana in direzione della Grecia lasciando spazio ad un campo di alta pressione, proveniente dal Mediterraneo centro-occidentale, che garantirà condizioni di generale stabilità atmosferica e un ampio soleggiamento mattutino sul sud della penisola e sulla Sicilia.

La seconda parte della giornata di domani, a causa dell’ingresso di correnti umide in alta quota, sarà caratterizzata da nuvolosità alta e stratiforme in progressivo incremento a partire da alta Campania e Sicilia occidentale.

Tuttavia scarse saranno le probabilità della presenza di fenomeni significativi ma potranno verificarsi brevi e isolati piovaschi su Casertano, Egadi, Trapanese, Palermitano occidentale.

Temperature minime senza variazioni rilevanti.

Temperature massime in calo sulla fascia tirrenica peninsulare, in rialzo, invece, sul versante ionico.

I venti saranno moderati provenienti da nord sullo Ionio a largo, deboli a prevalente regime di brezza sul resto dell’isola.

Mari quasi calmi o poco mossi, fatta eccezione per il basso Ionio e il settore più orientale dello Stretto di Sicilia che saranno ancora mossi.