Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, martedi 26 novembre, in Sicilia, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 3600 metri. Basso Tirreno da mosso a poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Le previsioni per il resto della settimana

Da martedì, il Centro-Nord sarà interessato da cieli nuvolosi e da precipitazioni via via più diffuse, soprattutto in Liguria, Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud, invece, prevarrà il sole, con massime che potrebbero raggiungere i 23-24°C, un valore decisamente insolito per la fine di novembre.

“Un mite autunno, localmente simile a una fine estate”. Tuttavia, nelle regioni settentrionali e centrali il clima umido potrebbe portare piogge moderate, soprattutto martedì.

Dicembre caldo e secco in arrivo

Secondo le previsioni sub stagionali del centro meteo europeo Ecmwf, il mese di dicembre potrebbe essere caratterizzato da temperature sopra la media di 2°C e da scarse precipitazioni. Questo trend, sottolinea Gussoni, conferma un nuovo scenario climatico per l’Italia, sempre più influenzato dai cambiamenti climatici globali.

La combinazione tra venti meridionali, aumento delle temperature e mancanza di precipitazioni significative rappresenta un’anomalia che potrebbe persistere, con possibili sbalzi termici frequenti anche nei mesi a venire.

Le previsioni per mercoledì 27 novembre

L’afflusso di correnti umidi dai quadranti sud-occidentale, determinerà l’incremento di nubi, talvolta associate a brevi rovesci durante la prima parte della settimana in Campania; meglio sulle altre regioni, seppur con nuvolosità irregolare. A seguire, durante il weekend, la coda di una rapida perturbazione in scivolamento verso l’Europa centro-orientale, determinerà un peggioramento del tempo più incisivo in Campania, con rovesci in ingresso dal Tirreno che interesseranno a più riprese anche la Calabria e parte della Sicilia. Maggiori dettagli su sito e App di 3BMeteo.

