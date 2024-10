Continua il bel tempo in Sicilia. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo anche venerdì 11 ottobre tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata. In serata nubi in nuovo aumento; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Bel tempo e picchi di caldo per quasi tutta la settimana

Tra i settori centro-meridionali della Calabria e la Sicilia occidentale, con ogni probabilità non si andrà oltre qualche breve rovescio disorganizzato, in un contesto improntato a temperature sensibilmente superiori alla norma per l’afflusso di caldi venti meridionali (attesi picchi >30°C su Palermitano, Messinese e Piana di Catania). A seguire, il rialzo della pressione atmosferica favorirà condizioni di tempo perlopiù stabile sulle nostre regioni; nubi basse tuttavia interesseranno Campania e Calabria tirrenica, talvolta provocando qualche rapido ed isolato piovasco. Dunque, in assenza di perturbazioni organizzate alle basse latitudini del Mediterraneo, anche a breve e medio termine, non si intravedono sbocchi significativi in grado di lenire la crisi idrica che grava ormai da oltre un anno sui bacini siciliani e sulla fascia ionica calabrese.

Sabato 12 ottobre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4300 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

