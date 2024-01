Temperature stazionarie

Una circolazione depressionaria si approfondisce in Sicilia. Per la giornata di mercoledì 10 gennaio previste molte nubi sin dal mattino con piogge in arrivo pomeridiano ed in intensificazione serale. C’è anche allerta gialla in tutta l’isola come indicato nell’avviso della protezione civile regionale 24009.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temporali e venti forti, torna l’allerta gialla

Dopo un giorno di “pausa” l’allerta gialla sull’isola per la giornata di mercoledì 10 gennaio. In tutte le province. Possibili disagi, quindi, ovunque a causa di precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati”. Mari: dal pomeriggio tendente a molto mosso lo Stretto di Sicilia e localmente il Tirreno settore Ovest. Venti: Dalla sera forti meridionali.

Rimangono stazionarie le temperature massime in Sicilia con valori compresi tra gli 8 ed i 16 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 15 a Catania, 8 ad Enna, 14 a Messina, 16 a Palermo, 11 a Ragusa, 13 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Soffiano venti freddi sulle nostre regioni, ma la pressione è stabile pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o anche coperto (al mattino) al Nordovest. Sono attese deboli nevicate sulle Alpi del Piemonte. Clima freddo con temperature in diminuzione in entrambi i valori.

Centro e Sardegna. Clima freddo sulle nostre regioni, ma il tempo inizia ad essere influenzato da un vortice in arrivo sul Tirreno pertanto il tempo tenderà a peggiorare via via più diffusamente sulla Sardegna con piogge e neve sopra i 1300 metri. Sul resto delle regioni il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, ma con scarse precipitazioni e più probabili sugli Appennini. Temperature che non subiranno variazioni.

Sud e Sicilia. Le regioni iniziano ad essere interessate da un vortice in arrivo sul Mar Tirreno pertanto dopo che fino a metà pomeriggio il tempo sarà in prevalenza asciutto, ma con cielo molto nuvoloso o anche coperto e scarse precipitazioni, verso sera peggiorerà via via più diffusamente sulla Sicilia e successivamente sul resto delle regioni. Nevicherà sugli Appennini sopra i 1200 metri in nottata.

Giovedì 11 gennaio

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata attenuazione dei fenomeni; sulle zone interne molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale. Venti moderati meridionali; Zero termico nell’intorno di 2050 metri. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da molto mosso a mosso.

Nord. Le nostre regioni sono parzialmente interessate da una circolazione depressionaria pertanto la giornata trascorrerà con un cielo in prevalenza coperto al Nordovest e sull’Emilia occidentale, ma senza particolari precipitazioni. Il tempo sarà invece più soleggiato sul resto delle regioni. Temperature minime in diminuzione sul Triveneto, stazionarie altrove. Clima freddo.

Centro e Sardegna. Un vortice in viaggio dalla Sardegna verso il Sud Italia interessa le nostre regioni pertanto questa giornata sarà caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni più probabili su Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna. In questo contesto la neve scenderà sugli Appennini sopra gli 800 metri circa, a 1500 metri in Sardegna. Temperature in locale lieve aumento.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico influenza le nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile con precipitazioni possibili ovunque, ma più moderate o forti su Sicilia e Calabria. La neve scenderà diffusa sugli Appennini a partire dai 1200 metri circa. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno da direzioni diverse.